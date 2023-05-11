Певец Игорь Наджиев раскритиковал Евровидение за отсутствие искусства на сцене

Музыкальный конкурс «Евровидение» утратил свои преимущества. Такое заявление сделал певец Игорь Наджиев. Он рад тому, что Россия больше не принимает участие в этом мероприятии.
Обсуждая соревнование с журналистами издания «Народные новости» он подчеркнул, что событие превратилось в цирк.
«В свое время группа АВВА выиграла музыкальный конкурс, у нее была шикарная песня. А сейчас ставка делается на тех, кто чуднее, кто попадает под повестку дня», – поделился мнением исполнитель.
Он уверен, что России необходимо запустить аналог музыкального конкурса. По мнению Наджиева, важно создавать настоящее искусство, ведь на европейской сцене многие просто кривляются на сцене.
Негативно о шоу высказывался и журналист Вадим Манукян. По мнению публициста, «в дурдоме все по расписанию». Он указал на политизированность события.