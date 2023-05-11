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«Деменция прогрессирует»: врач Конев оценил состояние здоровья президента США Байдена

Общество
«Деменция прогрессирует»: врач Конев оценил состояние здоровья президента США Байдена

Деменция президента США Джо Байдена прогрессирует и приближается к третье стадии. На состояние здоровья американского лидера обратил внимание врач-гериатр Юрий Конев в беседе с NEWS.ru.

По мнению специалиста, некоторые симптомы и поведение Байдена говорят о старческой деменции. Лыжная походка, редкое мигание, потеря представления о пространстве и времени указывают на то, что болезнь не отступает. Врач наблюдает у главы Белого дома признаки заболевания смешанного типа: Альцгеймер и сосудистый атрофический процесс.

Конев добавил, что в будущем американский лидер не будет отвечать за свои решения, так как его объявят недееспособным.

Кроме того, гериатр прокомментировал поведение Байдена с членами семьи. Он пугает собственных детей и внуков, а также ходит с супругой или ассистентом за руку, чтобы они показывали, где нужно остановиться.

«Его нет с нами, большую часть времени он отсутствует. Жена его везде водит за ручку», — заявил эксперт.

Ранее в Нью-Йорке Джо Байден не смог сам покинуть сцену из-за того, что не нашел выход.
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