«Деменция прогрессирует»: врач Конев оценил состояние здоровья президента США Байдена

Деменция президента США Джо Байдена прогрессирует и приближается к третье стадии. На состояние здоровья американского лидера обратил внимание врач-гериатр Юрий Конев в беседе с NEWS.ru.
По мнению специалиста, некоторые симптомы и поведение Байдена говорят о старческой деменции. Лыжная походка, редкое мигание, потеря представления о пространстве и времени указывают на то, что болезнь не отступает. Врач наблюдает у главы Белого дома признаки заболевания смешанного типа: Альцгеймер и сосудистый атрофический процесс.
Конев добавил, что в будущем американский лидер не будет отвечать за свои решения, так как его объявят недееспособным.
Кроме того, гериатр прокомментировал поведение Байдена с членами семьи. Он пугает собственных детей и внуков, а также ходит с супругой или ассистентом за руку, чтобы они показывали, где нужно остановиться.
«Его нет с нами, большую часть времени он отсутствует. Жена его везде водит за ручку», — заявил эксперт.
Ранее в Нью-Йорке Джо Байден не смог сам покинуть сцену из-за того, что не нашел выход.