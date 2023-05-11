В Минюсте рассказали о планах добавить категорию «третьи лица» в закон об иноагентах

В закон об иноагентах планируется добавить определение «третьих лиц», сообщил первый заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.
Данная инициатива направлена на профилактику нарушений закона, отметил чиновник на площадке XI Петербургского юридического форума. По его словам, данные поправки уже были поддержаны комитетом Госдумы РФ.
К категории «третьих лиц» предполагается относить всех, кто «не является иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами», но при этом помогают им в нарушении закона, объяснил Свириденко. В качестве мер борьбы с такими нарушениями будут применяться предупреждения и штрафы, констатировал замминистра.
Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла иноагента актера Артура Смольянинова✱ в перечень террористов и экстремистов.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами