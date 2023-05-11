В Минюсте рассказали о планах добавить категорию «третьи лица» в закон об иноагентах

К категории «третьих лиц» предполагается относить всех, кто «не является иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами», но при этом помогают им в нарушении закона, объяснил Свириденко. В качестве мер борьбы с такими нарушениями будут применяться предупреждения и штрафы, констатировал замминистра.