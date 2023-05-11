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Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 15-16 июня

Политика
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 15-16 июня

Встреча министров военных ведомств стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 15-16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

Встречу возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. О повестке заседания не сообщается. Мероприятие пройдет в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе.

«Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 15-16 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Столтенберг подтвердил планы альянса открыть свой офис в Японии. Он подчеркнул, что Токио является важным и близким партнером для Североатлантического Альянса.
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