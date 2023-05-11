ЦБ прогнозирует понижение профицита ликвидности банков России на конец 2023 года

По данным регулятора, во второй половине февраля — первой половине апреля 2023 года структурный профицит ликвидности в среднем сложился на уровне 2,1 триллиона рублей. При этом в феврале-апреле он снизился с 3,2 трлн рублей до 0,6 трлн рублей.