ЦБ прогнозирует понижение профицита ликвидности банков России на конец 2023 года

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2023 года на 300 миллиардов рублей. Об этом говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец года снижен на 0,3 трлн рублей. ЦБ его оценивает в диапазоне от 2,5 до 3,1 триллиона рублей.
По данным регулятора, во второй половине февраля — первой половине апреля 2023 года структурный профицит ликвидности в среднем сложился на уровне 2,1 триллиона рублей. При этом в феврале-апреле он снизился с 3,2 трлн рублей до 0,6 трлн рублей.
Сокращение профицита связывают с ростом спроса на наличные деньги, плановым повышением нормативов на обязательные резервы, а также календарными особенностями.
Ранее Raiffeisen сократил корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ.