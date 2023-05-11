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ЦБ прогнозирует понижение профицита ликвидности банков России на конец 2023 года

Экономика
ЦБ прогнозирует понижение профицита ликвидности банков России на конец 2023 года

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2023 года на 300 миллиардов рублей. Об этом говорится в очередном выпуске доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец года снижен на 0,3 трлн рублей. ЦБ его оценивает в диапазоне от 2,5 до 3,1 триллиона рублей.

По данным регулятора, во второй половине февраля — первой половине апреля 2023 года структурный профицит ликвидности в среднем сложился на уровне 2,1 триллиона рублей. При этом в феврале-апреле он снизился с 3,2 трлн рублей до 0,6 трлн рублей.

Сокращение профицита связывают с ростом спроса на наличные деньги, плановым повышением нормативов на обязательные резервы, а также календарными особенностями.

Ранее Raiffeisen сократил корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ.
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