В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин наряду с парламентариями и сенаторами утвердили законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты, сообщает думская пресс-служба.