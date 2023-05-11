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В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов

Общество
В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин наряду с парламентариями и сенаторами утвердили законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты, сообщает думская пресс-служба.

Отмечается, что принятие этого законопроекта посодействует укреплению финансового состояния бюджетов регионов. Кроме того, реализация инициативы позволит равномерно финансировать расходные региональные обязательства.

Ранее правительство предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников. Под действие инициативы попадают люди, использующие для трудовой деятельности российский сегмент интернета или отечественные программно-аппаратные средства.
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