В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин наряду с парламентариями и сенаторами утвердили законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты, сообщает думская пресс-служба.
Отмечается, что принятие этого законопроекта посодействует укреплению финансового состояния бюджетов регионов. Кроме того, реализация инициативы позволит равномерно финансировать расходные региональные обязательства.
Ранее правительство предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников. Под действие инициативы попадают люди, использующие для трудовой деятельности российский сегмент интернета или отечественные программно-аппаратные средства.