Финансист Коган рассказал, как изобличить телефонных мошенников одним вопросом

Специалист отмечает, что достаточно попросить собеседника представиться и спросить, как ему можно перезвонить. У настоящих правоохранителей или сотрудников банка подобный вопрос не вызовет замешательства или удивления. А вот злоумышленники начнут теряться и изворачиваться от прямого ответа, передает издание Pravda.Ru.