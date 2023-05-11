Финансист Коган рассказал, как изобличить телефонных мошенников одним вопросом

Финансист в Высшей школе экономики Евгений Коган рассказал с помощью какого вопроса можно понять, что звонят телефонные мошенники.
Специалист отмечает, что достаточно попросить собеседника представиться и спросить, как ему можно перезвонить. У настоящих правоохранителей или сотрудников банка подобный вопрос не вызовет замешательства или удивления. А вот злоумышленники начнут теряться и изворачиваться от прямого ответа, передает издание Pravda.Ru.
Коган обращает внимание, что правоохранители никогда не будут опрашивать потерпевших или подозреваемых по телефону, а пригласят к себе с помощью повестки. Помимо этого, Центральный банк — это регулирующий орган, поэтому сотрудники Центробанка не обзванивают россиян.