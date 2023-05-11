Археолог Шакер обвинил Netflix в искажении истории из-за темнокожей Клеопатры

Царица Древнего Египта Клеопатра не была темнокожей. Об этом заявил археолог Магди Шакер. Он уверен, что таким образом Netflix искажает историю.
Он подчеркнул, что правительница происходила из македонской династии, следственно, африканских корней у нее быть не могло. Специалист призвал обратить внимание на изображения той эпохи. Они подтверждают этот тезис.
Как полагает Шакер в беседе с РИА Новости, у фильма есть определенная цель. С его помощью Запад пытается «исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее».
Стоит отметить, что негативно о премьере высказались власти Египта. По мнению генерального секретаря совета древностей Мостафы Вазири, выбор темнокожей актрисы на роль Клеопатры – это «вопиющее историческое заблуждение». В доказательство авторам документального фильма предъявили исторические артефакты.