Психолог Абравитова объяснила, почему взрослые люди спят с мягкими игрушками

У каждого человека в детстве были различные мягкие игрушки, с которыми можно было вдоволь играть. Но вырастая, взрослея, большинство людей забывают о них, они становятся им не интересны, поскольку начинается время более серьезных дел и забот.
Однако некоторые люди, уже будучи взрослыми, не могут расстаться с привычкой засыпать в объятиях мягкой игрушки. Причем, это может быть абсолютно в любом возрасте.
Психолог Марианна Абравитова объяснила корреспонденту ФАН, с чем связано желание взрослого человека держать детскую игрушку.
«Корни нужно искать в детстве, эта привычка родом оттуда. Те дети, которые привыкли спать с мягкой игрушкой, обычно недополучают материнскую ласку, энергию и ищут инстинктивно, бессознательно замену. Обычно эту замену они находят именно в мягкой игрушке, потому что, прижимая ее, к себе ребенок получает некий суррогат материнства в плане объятий, тактильности, тепла», – рассказала Марианна Абравитова.
Вырастая, такие люди не умеют получать любовь извне, отметила психолог. Поэтому с игрушкой они проходят через годы, а расстаться с ней нет возможности, ведь тогда может начаться невроз или другие тревожные чувства.
«Это хороший выход для тех людей, кто недополучил или вообще не получил материнского тепла в детстве. Сейчас выпускают мягкие игрушки со специальными наполнителями, которые по тактильным ощущениям похожи на человеческое тело. Таким образом стабилизируется эмоциональный фон, люди спокойно спят и не задумываются над глубинными психологическими проблемами, почему так происходит», – добавила специалист.
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