Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» проходит в Москве

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на открытии XVIII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» заявил о важности солидарности и сплочения общества для достижения побед и свершений.
Всероссийский форум организован силами Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Министерства здравоохранения РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Форум проходит в Выставочном комплексе «Гостиный двор», его ключевая тема — актуальные проблемы и задачи общественного здравоохранения. На открытии форума выступили глава Минздрава Михаил Мурашко, президент РСПП Александр Шохин, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, было зачитано приветствие президента России Владимира Путина.
Михаил Шмаков отметил, что форум является знаковым событием и практику таких встреч надо непременно продолжать.