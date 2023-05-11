Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» проходит в Москве

Всероссийский форум организован силами Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Министерства здравоохранения РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Форум проходит в Выставочном комплексе «Гостиный двор», его ключевая тема — актуальные проблемы и задачи общественного здравоохранения. На открытии форума выступили глава Минздрава Михаил Мурашко, президент РСПП Александр Шохин, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, было зачитано приветствие президента России Владимира Путина.