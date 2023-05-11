Израиль и Палестина оказались на пороге новой войны

Конфликт между Палестиной и Израилем разгорается с новой силой. Еврейские военные нанесли серию ночных авиаударов по сектору Газа, в результате которых были убиты четыре человека, в том числе 10-летняя девочка и военный командир.
Во время предрассветных обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб лидер палестинского «Исламского джихада» (запрещен в РФ) Али Хасан Гали, руководивший ракетной программой группировки. Это уже четвертый командир, которого уничтожили в рамках еврейской антитеррористической операции «Щит и стрела». Еще троих ликвидировали при другой атаке сил ЦАХАЛ ранее.
«Али Гали, глава подразделения по запуску ракет, был убит на юге сектора Газа вместе с другими мучениками», — заявили в «Бригадах аль-Кудса» вооруженном крыле «Исламского джихада».
За два дня в Палестине насчитывают по меньшей мере 25 погибших, среди которых пятеро детей. В среду, 10 мая, произошла эскалация конфликта: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, ответом на которые стали ракетные атаки по южным и центральным регионам страны.
Министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что вчера из сектора Газа было выпущено более 400 ракет, многие из них удалось сбить. После этого представители ЦАХАЛ начали операцию под названием «Стук по крыше».
Помощь третьих лиц в урегулировании еврейско-палестинского конфликта
В среду вечером Египет объявил, что выступит посредником в прекращении огня, однако интенсивные бои продолжились и в четверг.
Сообщается, что глава политического департамента «Исламского джихада» Мухаммад аль-Хинди прибыл в Каир для переговоров с представителем Тель-Авива. Палестинская сторона выдвинула ряд условий, при которых возможно перемирие. Среди них: прекращение целенаправленных убийств на Западном берегу реки Иордан, передача тела Хадера Аднана (члена «Исламского джихада», который умер в израильской тюрьме в результате 86-дневной голодовки), а также отмена марша с национальным флагом в честь Дня Иерусалима на следующей неделе.
Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич, который также занимает должность младшего министра обороны, говорит, что не будет возражать против прекращения огня в ответ на остановку ракетных обстрелов со стороны «Исламского джихада».
«Если они прекратят удары по нам, нет причин продолжать», — заявил политик.
Тем не менее израильские источники утверждают, что обещания палестинцев прекратить огонь с определенными условиями являются неправдой:
«На данный момент перемирия нет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ и силам безопасности нанести удар по "Исламскому джихаду" всей своей мощью и продолжить наступательную политику, которую он проводил на протяжении всего срока пребывания в должности», — отмечают СМИ.
На фоне мирных переговоров страны продолжают наносить взаимные удары: 12 мин были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, 2 снаряда упали вблизи домов, другие перехвачены тактической системой ПРО или приземлились на открытой местности. Представители ЦАХАЛ также наносят авиаудары по целям «Исламского джихада» в секторе Газа.
Американское правительство всеми силами пытается отбелить Израиль
Вчера, 10 мая, прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта в Газе. Уполномоченные Китая пытались выступить с осуждением Израиля, но их прервали представители США.
Стоит отметить, что Вашингтон и Тель-Авив состоят в довольно тесных отношениях. В Совбезе насчитывают уже более 10 случаев, когда американская сторона блокировала группы представителей стран от публикации заявлений или принятия резолюций об израильско-палестинских обострениях.
Тем не менее, некоторым правозащитникам все-таки удается высказаться о большом количестве жертв среди населения палестинских территорий. Так, генсекретарь ООН Антониу Гутерреш осудил гибель гражданских лиц в секторе Газа и призвал страны проявлять максимальную сдержанность:
«Израиль должен соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, включая пропорциональное применение силы и принятие всех возможных мер предосторожности, чтобы пощадить гражданские лица и объекты при проведении военных операций», — процитировал Гутерреша официальный представитель ООН Фархан Хак.
Посол США в Тель-Авиве Том Найдс заявил, что работает над посредничеством в «деэскалации» конфликта между странами.
«Обеспокоен продолжающимися сегодня запусками ракет. Мы поддерживаем право Израиля на самооборону», — написал Найдс в соцсетях.
Повторение истории
Примечательно, что именно вчера исполнилось ровно 2 года с начала 11-дневной войны в Газе. Причиной конфликта, произошедшего в 2021 году, стало решение израильского суда о выселении арабских семей, проживающих в районе Шейх-Джаррах.
В результате палестинцы организовали многотысячный митинг, который перерос в столкновения с еврейской полицией. Конфликт обострился до такой степени, что противоборствующие стороны дошли до вооруженной конфронтации. Члены радикально настроенных группировок ХАМАС и «Исламский джихад» открыли огонь, что спровоцировало 11 дней взаимных обстрелов.
В результате боев погибли 232 жителя Палестины, 1900 получили ранения. Потери Израиля составили не менее 12 человек, пострадавших было около 50. Спустя 11 дней кровопролития стороны договорились о перемирии.
Палестино-израильский конфликт, продолжающийся на протяжении уже нескольких десятилетий, то уходит в затишье, то разгорается с новой силой. Сейчас регион переживает очередной кризис, который может обернуться новыми потерями с обеих сторон.