Израиль и Палестина оказались на пороге новой войны

Сообщается, что глава политического департамента «Исламского джихада» Мухаммад аль-Хинди прибыл в Каир для переговоров с представителем Тель-Авива. Палестинская сторона выдвинула ряд условий, при которых возможно перемирие. Среди них: прекращение целенаправленных убийств на Западном берегу реки Иордан, передача тела Хадера Аднана (члена «Исламского джихада», который умер в израильской тюрьме в результате 86-дневной голодовки), а также отмена марша с национальным флагом в честь Дня Иерусалима на следующей неделе.