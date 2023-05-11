«Утехи преступного дитя»: почему канцлер ФРГ Шольц не потребует закрытия «Миротворца» от президента Украины Зеленского

Депутат бундестага призвал канцлера Германии Олафа Шольца поднять на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о работе сайта «Миротворец».
Данный ресурс и впредь продолжит работать с молчаливого согласия властей Соединенных Штатов Америки. Таким мнением поделился в беседе с ФАН украинский политик, заслуженный юрист Украины, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Этот сайт появился “с благословения” украинской власти, а все, что она делает с 2014 года, происходит с одобрения Америки и коллективного Запада. На этом сайте информация размещается абсолютно незаконно, потому что распространять данные о лице без его согласия запрещено. Там размещают данные тех людей, в отношении которых потом проводят акции травли или ликвидации», — сказал эксперт.
Владимир Олейник также привел конкретные примеры того, как работа данного сайта привела к трагическим последствиям.
«Я помню, как бывший депутат украинского парламента Олег Калашников вместе с ветеранами вел подготовку к празднованию 9 Мая. В конце апреля его данные опубликовали и затем цинично застрелили возле дома. Олесь Бузина — то же самое: появился на сайте, потом его убили. Убийцы известны, а реакции никакой», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, в случае с «Миротворцем», канцлера Германии может волновать разве что судьба европейских журналистов, чьи данные также оказались размещены на этом сайте.
«Чем бы это преступное дитя ни тешилось, лишь бы выполняло их волю. Их цель — продолжение конфликта с Россией. Шольц может поднять вопрос о сайте, но по поводу граждан Германии. О закрытии ресурса они даже не думают. На жизни других людей им плевать», — заключил экс-депутат Верховной рады.
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