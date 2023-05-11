Польша отправила на Украину 14 самолетов Миг-29. Об этом сообщило постоянное представительство страны в Европейском союзе.
Всего Варшава планирует передать в распоряжение Вооруженных сил Украины 28 самолетов МиГ-29. Представительство добавило, что более половины танков, отправленных на Украину, тоже были переданы Польшей.
«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении миссии.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении усилить защиту на границе с Калининградской областью. Планируется затронуть структуру пограничных служб и правоохранительных органов.