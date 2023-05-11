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Raiffeisen сократил корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ

Экономика
Raiffeisen сократил корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.

В RBI отметили, что регулярно пересматривают свою деятельность, связанную с корреспондентским бизнесом. Время от времени принимаются решения о ее сокращении.

Представитель банка пояснил, что мера коснулась некоторых стран СНГ. При этом он не стал уточнять, о каких государствах конкретно идет речь.

Ранее банковская группа RBI объявила о закрытии корреспондентских счетов всех банков России. Исключением стала дочерняя структура в РФ — Raiffeisenbank Russia.
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