Raiffeisen сократил корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.
В RBI отметили, что регулярно пересматривают свою деятельность, связанную с корреспондентским бизнесом. Время от времени принимаются решения о ее сокращении.
Представитель банка пояснил, что мера коснулась некоторых стран СНГ. При этом он не стал уточнять, о каких государствах конкретно идет речь.
Ранее банковская группа RBI объявила о закрытии корреспондентских счетов всех банков России. Исключением стала дочерняя структура в РФ — Raiffeisenbank Russia.