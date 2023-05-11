Психолог Марина Гладышева раскрыла причину систематических неоправданных опозданий

Вы часто опаздываете или, наоборот, не признаете и не понимаете таких людей? Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала ФАН о том, в чем может крыться причина систематических опозданий.
Есть такая категория людей, которые всегда и везде опаздывают. Наверное, эта «каста» каждому знакома, и, признаться честно, далеко не всеми любима. Однако, если верить психологии, все имеет свою причину. ФАН решил познакомиться с мнением психолога-эксперта и узнать, почему столь значительная часть населения склонна систематически опаздывать.
Почему люди опаздывают?
Психолог Марина Гладышева считает, что опоздания можно объяснить. По ее словам, такая особенность может возникать, «когда человек по привычке берет на себя больше, чем может».
«Это некая черта характера — брать на себя больше, быть в себе слишком самоуверенным», — подтвердила свою мысль психолог.
Если человек живет таким образом из года в год, обещает выполнять что-либо в срок, но не делает этого, то причина опозданий, по мнению специалиста, именно в переоценке своих возможностей. Более того, проявляться такие «опоздания» могут не только на личных встречах.
«Человеку кажется, что он может сделать что-то быстрее, и, соответственно, по времени он не укладывается. Получаются опоздания во всем: это может быть в сроках, это могут быть какие-то простые вещи, и при этом человек не может сам себя поправить», — рассказывает Гладышева.
«Сложно, но можно»: о том, как работать с проблемой
Психолог убеждена, что корректировать такую проблему можно, хоть и достаточно непросто.
«Это можно, скажем так, корректировать, если вообще об этом стоит вопрос. Но это достаточно сложно: человеку придется осознать, что на самом деле он не настолько крут, например, как ему кажется. То есть, это некий «рассинхрон» реальности и внутреннего осознавания себя», — подчеркивает психолог.
По словам специалиста, человеку с такой проблемой все время кажется, что он сможет уложиться в те или иные сроки, но он раз за разом этого не выполняет. Эксперт при этом отмечает, что человек не готов признать такой свой «провал», ему это очень сложно.
«Есть некая амбиция, некие представления о себе, которые на самом деле реальности не соответствуют. Сложно в это смотреть на самом деле, и сложно это признавать, но, безусловно, можно с этим работать», — заметила Гладышева.
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