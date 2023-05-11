Стали известны подробности госпитализации режиссера Глеба Панфилова

Режиссер Глеб Панфилов, госпитализированный в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, перенес геморрагический инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщил источник ФАН.
У 88-летнего народного артиста РСФСР случилось кровоизлияние в мозг. Как стало известно нашему корреспонденту, Панфилов находится в сознании и не потерял речевую способность, поэтому существует надежда, что он оправится, несмотря на пожилой возраст.
Напомним, в начале 2023 года скончалась супруга творческого деятеля, народная артистка СССР Инна Чурикова.
Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил о госпитализации Глеба Панфилова с инсультом в Москве.