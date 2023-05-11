Специалисты Роспотребнадзора перечислили полезные для рациона крупы

Далее следует манная крупа, которую изготавливают из зерен пшеницы. В ней много крахмала и белка, однако почти нет клетчатки — всего 0,2%. Полезные свойства пшенной крупы, которую получают из проса, обеспечивают работу ЖКТ, очищают организм от шлаков и токсинов. Пшеничная крупа изготавливается из твердых сортов пшеницы и является источником энергии. Замыкает список круп кукурузная, в которой содержится много витаминов, микро- и макроэлементов. Кукурузная каша считается одним из диетических продуктов, которые выводят из организма жиры.