Специалисты Роспотребнадзора перечислили полезные для рациона крупы

Эксперты Роспотребнадзора и Научно-исследовательского института питания назвали девять полезных круп для здорового рациона. Специалисты считают, что они обязательно должны быть в ежедневном меню правильного питания.
По мнению экспертов, благодаря крупам питание становится сбалансированным, сытным и полноценным. Это происходит благодаря тому, что в них высоко содержание белка и медленных углеводов, передает сетевое издание sovainfo.ru. Кроме того, в каждой крупинке содержится целый комплекс питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма.
Первое место по полезным и питательным свойствам предсказуемо удерживает овсяная крупа. В ней содержится примерно 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров. Кроме того, овсянка содержит пищевые волокна, аминокислоты, антиоксиданты, витамины групп Е, РР, В.
Также весьма полезна перловая каша. Эта крупа лидирует по содержанию фосфора и очень подходит для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Ячневую крупу готовят из дробленого, но не отшлифованного зерна ячменя, поэтому клетчатки в ней больше чем в перловой.
Далее по мнению специалистов следует рис, служащий источником сложных углеводов и качественного белка. Также эта крупа лидирует по содержанию высококачественного крахмала. На пятом месте гречка. В ней высокое содержание витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессами и бессонницей.
Далее следует манная крупа, которую изготавливают из зерен пшеницы. В ней много крахмала и белка, однако почти нет клетчатки — всего 0,2%. Полезные свойства пшенной крупы, которую получают из проса, обеспечивают работу ЖКТ, очищают организм от шлаков и токсинов. Пшеничная крупа изготавливается из твердых сортов пшеницы и является источником энергии. Замыкает список круп кукурузная, в которой содержится много витаминов, микро- и макроэлементов. Кукурузная каша считается одним из диетических продуктов, которые выводят из организма жиры.