В России обсуждают введение штрафов для нарушителей ПДД без ОСАГО

Банк России с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков обсуждает поправки в КоАП РФ, предусматривающие введение двух штрафов нарушителям ПДД без ОСАГО, сообщает РИА Новости.
Директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов заявил, что дорожные камеры на данный момент позволяют выявлять нарушения водителями ПДД.
Он считает, что если камера будет вычислять и наличие полиса ОСАГО, то можно будет рассчитывать на снижение количества несоблюдения правил.
Это будет означать высокий уровень безопасности на дорогах и защиту интересов «добросовестных автомобилистов», заявил Смирнов.
Ранее сообщалось, что региональным властям позволят регулировать систему штрафов с платных дорог. Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект на ближайшем заседании. В документе идет речь о платных участках региональных трасс.