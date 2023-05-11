Комик Александр Гудков сообщил об отмене своего шоу в Москве

В Северной столице России отменили другое мероприятие – концерт певца Валерия Меладзе. На выступлении в Дубае он произнес лозунг украинских националистов. По мнению музыканта Вадима Степанцова, запретить исполнителю выходить на сцену нужно было давно. Он подчеркнул, что репертуар звезды не отличается многообразием. Темы его композиций критик назвал «попсовыми».