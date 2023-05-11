Комик Александр Гудков сообщил об отмене своего шоу в Москве

Показ шоу комика Александра Гудкова отменили в Москве. Зрители не смогут увидеть программу автора скандальной пародии на песню музыканта SHAMAN «Я – русский».
Новость представители проекта «Подземелье Чикен Карри» опубликовали в официальных соцсетях. Мероприятие должно было пройти 14 мая, но по неизвестным причинам его отменили. Как отмечают авторы сообщения, деньги за билеты зрителям вернут.
«Ждем, пока кинотеатр придумает причину отмены», – заявили в Telegram-канале.
В Северной столице России отменили другое мероприятие – концерт певца Валерия Меладзе. На выступлении в Дубае он произнес лозунг украинских националистов. По мнению музыканта Вадима Степанцова, запретить исполнителю выходить на сцену нужно было давно. Он подчеркнул, что репертуар звезды не отличается многообразием. Темы его композиций критик назвал «попсовыми».