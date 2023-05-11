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Глава Минобороны Польши Блащак сообщил, что не знал об упавшей на территории страны украинской ракете

Армия
Глава Минобороны Польши Блащак сообщил, что не знал об упавшей на территории страны украинской ракете

Министр национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак не был проинформирован об упавшей на территории страны украинской ракете. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Об обломках власти Польши сообщили 27 апреля, хотя сам инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Как только глава военного ведомства узнал о нем, то начал проверку подчиненных министерству служб.

«В соответствии с результатами проверки, оперативный командующий пренебрег своими обязанностями в соответствии с инструкцией, не информируя меня об объекте», — заявил Блащак.

Глава ведомства добавил, что информация об инциденте отсутствовала и в отчете оперативного командующего. Меры в отношении виновных будут приняты после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее Блащак заявил о планах начать производство РСЗО HIMARS на территории Польши. По его словам, соответствующий вопрос был затронут с компанией Lockheed Martin, которой принадлежит данное вооружение.
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