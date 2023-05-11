Глава Минобороны Польши Блащак сообщил, что не знал об упавшей на территории страны украинской ракете

Министр национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак не был проинформирован об упавшей на территории страны украинской ракете. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
Об обломках власти Польши сообщили 27 апреля, хотя сам инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Как только глава военного ведомства узнал о нем, то начал проверку подчиненных министерству служб.
«В соответствии с результатами проверки, оперативный командующий пренебрег своими обязанностями в соответствии с инструкцией, не информируя меня об объекте», — заявил Блащак.
Глава ведомства добавил, что информация об инциденте отсутствовала и в отчете оперативного командующего. Меры в отношении виновных будут приняты после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Ранее Блащак заявил о планах начать производство РСЗО HIMARS на территории Польши. По его словам, соответствующий вопрос был затронут с компанией Lockheed Martin, которой принадлежит данное вооружение.