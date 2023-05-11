Кубанских подростков осудили за насилие над школьницей

Как передает сетевое издание кuban.aif.ru, по данным следствия четверо молодых людей с мая 2021 по май 2022 год в одной из станиц Красноармейского района Краснодарского края совершали насильственные действия сексуального характера по отношению к одиннадцатилетней школьнице. Только через год девочка решилась сообщить о происходящем маме.