Кубанских подростков осудили за насилие над школьницей

Суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех подростков. Следствие установило, что они регулярно насиловали школьницу.
Как передает сетевое издание кuban.aif.ru, по данным следствия четверо молодых людей с мая 2021 по май 2022 год в одной из станиц Красноармейского района Краснодарского края совершали насильственные действия сексуального характера по отношению к одиннадцатилетней школьнице. Только через год девочка решилась сообщить о происходящем маме.
Сегодня суд вынес приговор. Подростки получили сроки от шести лет и восьми месяцев до семи лет. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Отмечается, что трое парней полностью признали свою вину. Приговор в законную силу не вступил.