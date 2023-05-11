Продавцы собрались у офиса Wildberries в Москве после начала списаний «за рекламу»

Возле офиса компании Wildberries в Москве стали собираться продавцы маркетплейса, у которых были списаны деньги за рекламу.
По мнению поставщиков, площадка выставила счета за услуги, которые не были оказаны, сообщили авторы канала Mash. В пресс-службе Wildberries заявили, что списания произошли в рекламных кабинетах тех партнеров, которые были уличены в использовании незаконных методов продвижения.
«Данные по продавцам, которые к нам обратились сегодня, будут перепроверены. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов», — говорится в заявлении компании
Ранее маркетплейс опроверг слухи о взломе своих баз данных и краже более 600 миллионов рублей.