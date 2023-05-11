Раскрыты детали дела о поборах с учителей школы Невского района Петербурга

Стали известны новые подробности о скандале в одной из школ Петербурга, где директора подозревают во взяточничестве. Детали приводит источник ФАН.
Речь идет об учебном учреждении в Невском районе. По данным правоохранительных органов, администрация вымогала у педагогов деньги. За это они получали более выгодные условия работы.
Как стало известно нашему корреспонденту, задержанной главой школы является Ирина Карпицкая. Женщина работала в школе Московского района до 2018 года. После этого ее перевели в учебное заведение №691 с углубленным изучением английского языка.
Согласно декларации, за год она заработала 2 176 139 рублей. Ее муж не трудоустроен. По официальным данным, его годовой доход составил 119 тысяч рублей. В собственности у супругов находится машина марки Toyota и квартира площадью 42 квадратных метра.
Женщину могут отпустить под домашний арест или подписку о невыезде. С педагогом работает следственная группа. В отношении подозреваемой было заведено уголовное дело.