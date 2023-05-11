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Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили двухстороннее взаимодействие стран

Политика
Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили двухстороннее взаимодействие стран

Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия стран. Об этом говорится на сайте российского дипломатического ведомства.

Дипломаты обсудили, в том числе, предстоящие контакты. Также Россия и Китай подтвердили дальнейший настрой на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях.

«Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Ранее власти Китая отказали США во встрече министров обороны двух стран. Причиной послужили санкции Вашингтона в отношении главы китайского военного ведомства Ли Шанфу.
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