Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили двухстороннее взаимодействие стран

Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия стран. Об этом говорится на сайте российского дипломатического ведомства.
Дипломаты обсудили, в том числе, предстоящие контакты. Также Россия и Китай подтвердили дальнейший настрой на укрепление двусторонних отношений на всех уровнях.
«Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.
Ранее власти Китая отказали США во встрече министров обороны двух стран. Причиной послужили санкции Вашингтона в отношении главы китайского военного ведомства Ли Шанфу.