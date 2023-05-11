Центробанк РФ объяснил укрепление рубля

Укрепление рубля вызвано прохождением нижней точки поступления экспортной выручки. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
Замглавы ЦБ отметил, что современное движение курса улучшает инфляционный прогноз. Сейчас Центробанк ожидает годовую инфляцию по итогам 2023 года в диапазоне от 4,5 до 6,5%.
«Нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, уже пройдена, и мы имеем обратное движение курса», — заявил Заботкин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состояние российской экономики. Он отметил, что отечественная финансовая система обладает большим запасом прочности.