Волгоградскую область на майские праздники посетили 190 тысяч гостей

Волгоградская область остается одним из любимых направлений для туристов. В майские праздники регион посетили почти 190 тысяч туристов, это на 10 тысяч больше, чем в предыдущем году.
Загрузка гостиниц составила 98% в Волгограде и 80% в муниципальных районах, сообщает сетевое издание «РИАЦ».
Как сообщил региональный комитет экономической политики и развития, туристов ждала большая программа: патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Гвоздика», парад на площади Павших борцов, соревнования на реактивных самолетах, ретроматч и многое другое.
Гости и жители города в течение трех дней любовались на яркие аудиовизуальные инсталляции на Мамаевом кургане и на мемориальном комплексе «Бронекатер БК-31».
Всего было проведено больше 900 мероприятий, на которых гостям помогали сотрудники Туристского информационного центра и волонтёры.