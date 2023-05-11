Народного артиста РСФСР Глеба Панфилова госпитализировали в Москве с инсультом

Режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали в Москве с инсультом, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
По словам Варшавера, народному артисту РСФСР диагностировали инсульт головного мозга и отправили в Институт Склифосовского. Панфилов был в сознании и разговаривал, поэтому есть надежда, что он пойдет на поправку.
Директор «Ленкома Марка Захарова» добавил, что сначала режиссера доставили в областную клинику, но по настоянию врачей перевезли обратно в столицу.
Глеб Анатольевич родился в 1934 году, он работал над множеством фильмов, в том числе «В огне брода нет», «Прошу слова», «Васса», «Начало» и другие. В начале 2023 года скончалась супруга творческого деятеля, народная артистка СССР Инна Чурикова.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов.