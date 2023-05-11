Мэр Новосибирска Локоть рассказал о причинах разводов на дорогах после мытья улиц

Глава Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему на городских улицах после мытья дорог остаются не слишком привлекательные разводы. Мэр считает, что причина в грязи, которую не всегда удается смыть с первого раза.
Даже после мытья дорожных поверхностей шампунем на улицах Новосибирска остаются грязь и пыль. Анатолий Локоть пояснил, что службы, занимающиеся уборкой, добавляют в воду большое количество специального моющего средства, которое капсулирует грязевые фракции, чтобы пыль оседала и не поднималась в воздух, передает сетевое издание Om1.ru.
Выступая на пресс-конференции, глава города вступился за дорожные службы, отметив, что они делают все возможное для того, чтобы как можно тщательнее очищать улицы от грязи и пыли.