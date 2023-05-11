Юрий Подоляка: ВСУ пошли в наступление в окрестностях Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Бахмутском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Юрий Подоляка.
Противник применяет тактику растаскивания резервов российских сил, которая, по его словам, используется перед главным ударом.
«Он поочередно бьет короткими ударами вначале на севере, со стороны Северска, затем с юга, южнее Ивановского, а сегодня в центре, в районе Богдановки», — добавил Подоляка.
В результате ВСУ удается взять под контроль передовые позиции регулярных частей ВС РФ. Российские подразделения, в свою очередь, демонстрируют более низкий уровень подготовки, чем бойцы ЧВК «Вагнер».
«При этом, судя по тому, что в первых двух случаях далее на опасных участках контратаковали силы ЧВК "Вагнер", передача части фронта регулярной армии имела целью отведение в резерв части "музыкантов", чтобы далее использовать их боевой потенциал, в том числе и в случае возникновения кризиса», — отметил он.
Подоляка подчеркнул, что ни одна из сторон пока не ввела главные силы в бой. В настоящее время «вагнеровцы» добивают ВСУ на территории Бахмута (до 2016 года — Артемовск).