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Страны БРИКС могут ввести единую валюту на саммите в августе

Политика
Страны БРИКС могут ввести единую валюту на саммите в августе

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что в августе на саммите БРИКС, главы стран обсудят возможность введения единой валюты для внутренних расчетов.

Пандор уточнила, что вопрос единой валюты в БРИКС поднимут на встрече представителей стран союза в августе. Однако она отметила, что экономика «очень сложна», и эта идея вряд ли будет реализована в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров прежде сообщил, что увеличивается число государств Глобального Юга, которые желают наладить отношения с БРИКС.
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