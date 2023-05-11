Страны БРИКС могут ввести единую валюту на саммите в августе

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что в августе на саммите БРИКС, главы стран обсудят возможность введения единой валюты для внутренних расчетов.
Пандор уточнила, что вопрос единой валюты в БРИКС поднимут на встрече представителей стран союза в августе. Однако она отметила, что экономика «очень сложна», и эта идея вряд ли будет реализована в ближайшее время.
Глава МИД России Сергей Лавров прежде сообщил, что увеличивается число государств Глобального Юга, которые желают наладить отношения с БРИКС.