Более 40% россиян считают, что успешное будущее ребенка не зависит от наличия высшего образования

Согласно данным, 43% респондентов сказали, что ребенок может состояться в жизни и без обучения в вузе. 47% опрошенных ответили, что наличие диплома о законченном высшем образовании необходимо для трудоустройства на хорошую работу. 26% родителей выразили мнение, что определенная связь между будущей карьерой и обучением в университетах есть. Лишь 7% россиян решительно заявили, что без вуза стать профессионалом в какой-либо сфере невозможно, соответственно не удастся и добиться успешной карьеры.