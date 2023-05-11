Более 40% россиян считают, что успешное будущее ребенка не зависит от наличия высшего образования

В России 43% родителей считают, что успешное будущее их детей не зависит от наличия высшего образования. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование Skysmart.
Согласно данным, 43% респондентов сказали, что ребенок может состояться в жизни и без обучения в вузе. 47% опрошенных ответили, что наличие диплома о законченном высшем образовании необходимо для трудоустройства на хорошую работу. 26% родителей выразили мнение, что определенная связь между будущей карьерой и обучением в университетах есть. Лишь 7% россиян решительно заявили, что без вуза стать профессионалом в какой-либо сфере невозможно, соответственно не удастся и добиться успешной карьеры.
Если ребенок по каким-то причинам не сможет попасть в списки на обучение в высших школах, 62% мам и пап рассмотрят в качестве альтернативы среднеспециальные учебные заведения.
Еще 17% опрошенных могут дать наследникам перерыв на год, чтобы они качественнее подготовились к поступлению и добились лучших результатов. При этом 15% родителей уверены в своих детях на 100% и не рассматривают запасные планы.
Ранее в список лучших университетов России вошли 38 петербургских вуза.