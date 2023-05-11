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Советник главы ДНР Гагин сообщил об уничтожении большей части украинской техники

Армия
Советник главы ДНР Гагин сообщил об уничтожении большей части украинской техники

Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Эксперт отметил, что российские летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Также украинское вооружение поражают на складах хранения и на транспортных узлах.

«И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — рассказал он.

Гагин отметил, что ВСУ получили от Запада достаточно большое количество техники. При этом он указал, что большая ее часть все еще находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.

В Минобороны заявили о неспособности американского ЗРК Patriot сбивать российские «Кинжалы».
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