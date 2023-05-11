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Владелец взорвавшегося в Мурино автомобиля был судим за неповиновение инспектору ДПС

Происшествия
Владелец взорвавшегося в Мурино автомобиля был судим за неповиновение инспектору ДПС

Владельцем автомобиля марки Audi A6, который взорвался на Воронцовском бульваре в Мурино, оказался 27-летний житель из Новгородской области, ранее судимый за неповиновение распоряжению инспектора ДПС.

В отношении владельца сгоревшего автомобиля был составлен протокол об административном правонарушении после неповиновения сотруднику полиции в июле 2021 года, выяснил корреспондент ФАН.

По имеющимся данным, водитель также злоупотреблял превышением скорости, в частности, двигаясь по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Ему неоднократно выписывали соответствующие штрафы.

В четверг, 11 мая на Воронцовском бульваре в Мурино спасатели потушили взорвавшийся автомобиль. По установленным данным, возгорание началось в двигателе.
Военкоры ФАН