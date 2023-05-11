ЦБ РФ прогнозирует инфляцию 3,6% во втором квартале 2023 года

Центральный Банк России прогнозирует годовую инфляцию во втором квартале на уровне 3,6%. Об этом говорится в докладе регулятора.
ЦБ ожидает, что годовая инфляция по итогам 2023 года составит от 4,5 до 6,5%. Согласно прогнозам, во втором квартале текущего года значение будет минимальным.
«Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года. Поэтому в II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%», — завили в ЦБ.
Также Центральный банк сообщил об увеличении сбережений жителей Санкт-Петербурга до 2,9 триллиона рублей. Сообщается, что накопления вырасли за год на 7%