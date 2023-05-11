Инспекторы ГИБДД Свердловской области за 4 дня отстранили от вождения более 400 водителей

Как передает сетевое издание «ТагилЛайф», более 400 водителей управляли транспортным средством либо в состоянии опьянения, либо без прав. Более 170 водителей попались на вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, из них 33 человека отказались от медицинского освидетельствования.