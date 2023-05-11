Инспекторы ГИБДД Свердловской области за 4 дня отстранили от вождения более 400 водителей

В Свердловской области с 5 по 8 мая прошло масштабное профилактическое мероприятие, под названием «Безопасная дорога». По итогам рейда от вождения было отстранено более 400 водителей.
Как передает сетевое издание «ТагилЛайф», более 400 водителей управляли транспортным средством либо в состоянии опьянения, либо без прав. Более 170 водителей попались на вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, из них 33 человека отказались от медицинского освидетельствования.
В отношении 30 человек уже проводится расследование в рамках уголовного дела по аналогичному эпизоду. В рамках профилактических мероприятий свердловским правоохранителям удалось обнаружить 145 водителей, управляющих автомобилем без прав.
Представители Госавтоинспекции отметили, что проведение подобных мероприятий на территории Свердловской области будет продолжено.