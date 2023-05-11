Новость о запросе Киева на приобретение БТР бразильского производства оказалась фейком

Известный своими крайне правыми взглядами и симпатизировавший Дональду Трампу, бразильский президент Жаир Болсонару предпочитал по возможности держаться в стороне от всего, что было связано с украинским кризисом. Являясь лидером страны, которая, как и Россия, являлась членом БРИКС, Болсонару влезать в связанные с поставками ВСУ вооружения «мутные договорняки» явно не собирался. Любопытно, что Инасиу Лула да Силва, сменивший в январе 2023 года Болсонару на посту президента Бразилии и имевший со своим предшественником массу расхождений в подходах к внешней политике, тоже проявил неуступчивость в вопросе предоставления Киеву доступа к бразильской военной технике. Более того, да Силва оказался настроен на выстраивание конструктивных отношений с РФ (и КНР). В общем, при своем новом президенте бразильцы по-прежнему продолжали игнорировать просьбы/требования украинцев и американцев дать свое согласие на поставки ВСУ легких штурмовиков Super Tucano.