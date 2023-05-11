Новость о запросе Киева на приобретение БТР бразильского производства оказалась фейком

Бразилия старается придерживаться в отношении украинского кризиса политики нейтралитета.
Украинское правительство через своего военного атташе при посольстве Украины в Бразилии направило в Министерство обороны Бразилии официальный запрос на приобретение большого количества колесных бронетранспортеров VBTP-MR Guarani (6х6). Такое сообщение 8 мая опубликовал бразильский журнал Tecnologia & Defesa.
«Ну, теперь заживем!..»
По версии бразильского издания, министр обороны Бразилии Жозе Мусиу Монтейро якобы получил запрос о приобретении до 450 выпускаемых на предприятии Iveco Veículos de Defesa бронетранспортеров Guarani в медицинском варианте, которые, по словам украинской стороны, предназначались для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Tecnologia & Defesa информировал читателей о том, что украинцы обещали выкрасить полученные VBTP-MR Guarani в оранжевый и желтый цвета, дабы никто не сомневался в исключительно «гуманитарном» использовании Украиной бразильских БТР. Мол, те будут задействоваться только для эвакуации гражданских лиц, а также раненных военнослужащих ВСУ из зоны боевых действий.
Озвученная журналом Tecnologia & Defesa немедленно была растиражирована СМИ Украины, после чего ожидаемо стала «обсасываться» разнокалиберными украинскими пабликами в духе «Ну, теперь заживем!..» Подавляющая часть украинских участников дискуссии ничуть не сомневалась в том, что настоящим получателем бразильских бронетранспортеров станет не Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, а украинская армия. После чего «гуманитарные» БТР получат вооружение и отправятся на передовую.
Российские аналитики отнеслись к публикации в Tecnologia & Defesa о желании Украины заполучить VBTP-MR Guarani достаточно сдержанно и с нескрываемым скепсисом.
Почему? Потому что в новости шла речь о намерении Киева приобрести военную технику именно у Бразилии.
Дефицит военной техники
В преддверии давно анонсированного Киевом и его иностранными бенефициарами весеннего «наступа» ВСУ продолжает получать военную помощь из-за границы. В частности, только с начала декабря 2022-го, по данным информагентства Bloomberg, западные союзники поставили Украине более чем 200 танков и 300 единиц боевых машин пехоты. Несмотря на это, в украинских подразделениях наблюдается нарастающий дефицит военной техники, причиной которого является тот незамысловатый факт, что объемы потерь техники в ВСУ превышают количество танков, БМП, БТР, артиллерийских орудий, РСЗО, самолетов и так далее, передаваемых украинцам их заграничными «кураторами».
При этом Вашингтон, его европейские сателлиты, а также Оттава, в силу целого комплекса объективных и субъективных причин, демонстрируют невозможность резкого увеличения количества военной техники, отгружаемой киевскому режиму.
В совокупности вышеперечисленные обстоятельства вынуждают Киев искать потенциальных поставщиков военной техники за пределами европейского и североамериканского регионов. Одним из весьма перспективных поставщиков продукции военного назначения для ВСУ, с точки зрения представителей киевского режима, считается Бразилия. А вот сама Бразилия так не считает.
Бразильская неуступчивость
Первой попыткой украинской стороны добыть бразильскую военную технику следует, видимо, считать эпопею с легкими турбовинтовыми штурмовиками EMB-314 Super Tucano. Напомню, что Киев еще с лета 2019 года очень хотел самостоятельно, а затем – и с американской помощью заполучить данную продукцию бразильского авиастроительного конгломерата Embraer. Но до сегодняшнего момента так в этом и не преуспел.
Известный своими крайне правыми взглядами и симпатизировавший Дональду Трампу, бразильский президент Жаир Болсонару предпочитал по возможности держаться в стороне от всего, что было связано с украинским кризисом. Являясь лидером страны, которая, как и Россия, являлась членом БРИКС, Болсонару влезать в связанные с поставками ВСУ вооружения «мутные договорняки» явно не собирался. Любопытно, что Инасиу Лула да Силва, сменивший в январе 2023 года Болсонару на посту президента Бразилии и имевший со своим предшественником массу расхождений в подходах к внешней политике, тоже проявил неуступчивость в вопросе предоставления Киеву доступа к бразильской военной технике. Более того, да Силва оказался настроен на выстраивание конструктивных отношений с РФ (и КНР). В общем, при своем новом президенте бразильцы по-прежнему продолжали игнорировать просьбы/требования украинцев и американцев дать свое согласие на поставки ВСУ легких штурмовиков Super Tucano.
Меж тем, кроме Super Tucano, ВСУ были не прочь разжиться и разработанными группой Iveco для бразильской армии колесными бронетранспортерами VBTP-MR, серийный выпуск которых в Бразилии стартовал в 2012-м.
Однако и тут у Киева «не взлетело».
Согласно данным уже знакомого нам журнала Tecnologia & Defesa, на протяжении 2022 года Украина неоднократно обращалась к бразильской стороне с запросами касательно возможности приобретения для ВСУ от 100 до 1500 (!) БТР Guarani в их линейном, то есть боевом варианте. Все эти запросы в Бразилиа отклонили с официальной формулировкой «По соображениям сохранения нейтралитета». Что, в общем-то, не удивительно с оглядкой на позицию Жаира Болсонару.
Смену в Бразилии президентов некоторые в Киеве восприняли как шанс на возможное изменение отношения бразильского руководства к вопросу поставок вооружения на Украину. Но Инасиу Лула да Силва уже в конце апреля 2023 года де факто похоронил эти украинские надежды, когда во время своего очередного выступления дословно заявил следующее:
«Я тот, кто говорит о мире… Когда канцлер ФРГ посетил Бразилию, он попросил нас передать снаряды для танков, закупленных в Германии для войны [на Украине]. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что если будет запущен хоть один снаряд, и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну. Я хочу присоединиться к группе стран, которые не имеют прямого отношения к войне, чтобы мы могли восстановить мир».
Вот такой любопытный имелся бэкграунд у опубликованной 8 мая в журнале Tecnologia & Defesa новости. Думаю, теперь читателям понятно, почему отечественные аналитики оценили перспективы поставок Украине Бразилией своих бронетранспортеров весьма и весьма сдержанно. И оказались в этом абсолютно правы!
«Это ложная информация»
Когда 10 мая шум, поднятый СМИ Украины вокруг возможных поставок ВСУ бразильских БТР, докатился, наконец, до президента Бразилии, тот объявил, что никакого нового украинского запроса на продажу Киеву VBTP-MR Guarani в глаза не видел.
«Это ложная информация, по крайней мере, в моем случае. Такого запроса нет», - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появление в прессе соответствующей информации.
Иными словами, новость от 8 мая, опубликованная Tecnologia & Defesa и растиражированная украинскими СМИ, оказалась фейком. Не удивлюсь, если украинская аудитория в этот факт верить откажется – киевская пропаганда давно уже приучила Украину жить в мире сказок.