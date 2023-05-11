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Депутат Госдумы Аксаков призвал ускорить процесс легализации криптовалюты

Общество
Депутат Госдумы Аксаков призвал ускорить процесс легализации криптовалюты

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что необходимо быстрее легализовать криптовалюты и криптовалютные биржи для внедрения их во внешние расчеты.

По его словам, российские власти поддерживают необходимость внедрения во внешние расчеты цифровой валюты.

«Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчетах», — заявил депутат на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил о необходимости создать в России свои криптовалютные биржи. Власти могут легализовать добычу криптовалют на территории страны уже в текущем году.
Анатолий Аксаков криптовалюта биткоин госдума
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