Депутат Госдумы Аксаков призвал ускорить процесс легализации криптовалюты

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что необходимо быстрее легализовать криптовалюты и криптовалютные биржи для внедрения их во внешние расчеты.
По его словам, российские власти поддерживают необходимость внедрения во внешние расчеты цифровой валюты.
«Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчетах», — заявил депутат на Петербургском международном юридическом форуме.
Ранее депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил о необходимости создать в России свои криптовалютные биржи. Власти могут легализовать добычу криптовалют на территории страны уже в текущем году.