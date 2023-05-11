ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введен в августе 2022 года во всем мире из-за распространения оспы обезьян.
Согласно данным ВОЗ, заболевание начало активно распространяться с мая прошлого года в разных странах.
Вирусологи отмечали, что частота летальных исходов при вирусе обезьяньей оспы сравнима со средневековой формой, но вирус не должен стать глобальным, как COVID-19. При этом симптомы болезни обезьян похожи на те, что фиксируются при натуральной оспе.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для коронавирусной инфекции.