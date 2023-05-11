ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Вирусологи отмечали, что частота летальных исходов при вирусе обезьяньей оспы сравнима со средневековой формой, но вирус не должен стать глобальным, как COVID-19. При этом симптомы болезни обезьян похожи на те, что фиксируются при натуральной оспе.