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ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Общество
ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введен в августе 2022 года во всем мире из-за распространения оспы обезьян.

Согласно данным ВОЗ, заболевание начало активно распространяться с мая прошлого года в разных странах.

Вирусологи отмечали, что частота летальных исходов при вирусе обезьяньей оспы сравнима со средневековой формой, но вирус не должен стать глобальным, как COVID-19. При этом симптомы болезни обезьян похожи на те, что фиксируются при натуральной оспе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для коронавирусной инфекции.
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