В Воронежской области будут судить жителя Липецка за сбыт поддельных купюр

Рамонский районный суд Воронежской области рассмотрит дело в отношении жителя Липецкой области, который обвиняется в сбыте поддельных купюр.
10 ноября 2022 года обвиняемый приобрел у уличного торговца саженцы растений, расплатившись фальшивой купюрой номиналом пять тысяч рублей. Потерпевший не смог зачислить деньги на свой счет и обратился к правоохранителям, сообщает сетевое издание «Обозреватель.врн».
Через несколько часов обвиняемого задержали. Им оказался 29-летний житель Липецкой области, который рассказал, как приобретал фальшивые купюры через Интернет и получал через тайник.
Мужчины был заключен под стражу, ему грозит срок до восьми лет лишения свободы.