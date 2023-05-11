В Воронежской области будут судить жителя Липецка за сбыт поддельных купюр

10 ноября 2022 года обвиняемый приобрел у уличного торговца саженцы растений, расплатившись фальшивой купюрой номиналом пять тысяч рублей. Потерпевший не смог зачислить деньги на свой счет и обратился к правоохранителям, сообщает сетевое издание «Обозреватель.врн».