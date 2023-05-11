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В Воронежской области будут судить жителя Липецка за сбыт поддельных купюр

Общество
В Воронежской области будут судить жителя Липецка за сбыт поддельных купюр

Рамонский районный суд Воронежской области рассмотрит дело в отношении жителя Липецкой области, который обвиняется в сбыте поддельных купюр.

10 ноября 2022 года обвиняемый приобрел у уличного торговца саженцы растений, расплатившись фальшивой купюрой номиналом пять тысяч рублей. Потерпевший не смог зачислить деньги на свой счет и обратился к правоохранителям, сообщает сетевое издание «Обозреватель.врн».

Через несколько часов обвиняемого задержали. Им оказался 29-летний житель Липецкой области, который рассказал, как приобретал фальшивые купюры через Интернет и получал через тайник.

Мужчины был заключен под стражу, ему грозит срок до восьми лет лишения свободы.
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