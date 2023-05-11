На Кубани вынесли приговор подросткам, изнасиловавшим 11-летнюю девочку

Срок в исправительной колонии ожидает подростков из Краснодарского края. Они признаны виновными в насилии над 11-летней девочкой.
По данным пресс-службы СК РФ, обвиняемым от 15 до 17 лет. Девушка несколько раз вступала в интимную связь со старшими товарищами на протяжении года. Она рассказала обо всем матери, и та написала заявление в правоохранительные органы.
В результате подростков приговорили к лишению свободы. Всем назначили разные сроки, от 6 до 7 лет в воспитательной колонии. На данный момент приговор не вступил в силу.
Ранее в Техасе родители первоклассницы заявили, что другие ученики изнасиловали ее. Один из них снял происходящее на видео.