Сейчас проблема США — не в возможности дефолта, а в том, что они могут опоздать с ним

Последнее повышение его потолка состоялось в декабре 2021 года — на 2,5 трлн долларов, до 31,381 трлн долларов, и эта сумма была «съедена» всего за 13 месяцев. На этом фоне нынешние 1,5 триллиона прибавки к потолку федерального долга — вообще ни о чем. Тем более, что текущий показатель — 31,7 трлн долларов, а эта цифра вот уже четвертый месяц держится только благодаря виртуозной финансовой эквилибристике ведомства уже упомянутой выше Джанет Йеллен. Как только потолок будет повышен, она сразу же «прыгнет» за планку 32 трлн долларов. Если добавить к этому идущую с марта череду банковских крахов и региональных дефолтов, который недавно был объявлен и Калифорнией, крупнейшим штатом США с ВВП в 3,7 трлн долларов. (вдвое больше, чем номинальный ВВП России, и седьмая часть ВВП США), то можно сказать, что финансовая система США, а также основанная на ней глобальная «империя доллара» дышат на ладан, и в этих условиях ограничиться, как раньше, только повышением потолка федерального долга означает перенести дату собственной казни на ещё более ранний срок.