Замглавы МИД Вершинин: зерновая сделка прекратит существование в случае отсутствия консенсуса к 18 мая

Россия выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки, что поддерживают ряд стран Запада. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Дипломат отметил, что российская сторона против того, за что высказываются во многих столицах стран Запада — против расширения или бесконечного продления сделки. Он указал, что необходимо понимать, что делают стороны в рамках договоренностей.
Вершинин призвал не забегать вперед в вопросе продления зерновой сделки, истекающей 18 мая. По его словам, в Москве очень внимательно следят за тем, что делается для исправления изъянов и перекосов данной инициативы.
Кроме того, по его словам, в случае отсутствия гарантий для России черноморская инициатива «прекращает свое существование». Москва сожалеет, что украинское зерно идет не в нуждающиеся страны, а в «сытые», констатировал Вершинин.
Ранее в Минобороны Турции положительно оценили итоги переговоров по зерновой сделке.