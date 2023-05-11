«Это грабеж»: депутат Белик оценил заявление Виганда об изъятии замороженных российских активов

С момента начала проведения Россией специальной военной операции на территории Украины, страны Евросоюза заморозили активы российских физических лиц и компаний на сумму 24,1 млрд евро.
У ЕС есть юридическое заключение для изъятия замороженных активов РФ. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Само по себе изъятие чужих активов является незаконным с точки зрения международного права. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Громкие заявления – привычный метод для западных политиков, чтобы транслировать антироссийскую повестку. По своей сути изъятие активов – это нарушение норм международного права, а юридические заключения ЕС надуманы и не имеют под собой каких-либо оснований. Незаконное присвоение средств другой страны не вписывается в юридические нормы. По факту – это грабеж, какие бы оправдания своего нечистоплотного поведения ЕС себе ни искал. ЕС своими действиями впутывается в дела, которые невозможно облечь в правовую форму», – объяснил депутат.
Ранее аналитик Богдан Безпалько сообщил, что вскоре Евросоюзу будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину.