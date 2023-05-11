Комитет Конгресса США: семья Байденов получила миллионы долларов от иностранных источников

По его словам, за короткое время китайская сторона создала в США несколько подставных фирм, которые использовались для перевода денежных средств на счета семьи Байденов. Комитет установил, что помимо сына действующего президента в схеме участвовала его бывшая жена Кэтлин Бюль, его нынешняя супруга Мелисса Коэн, брат Джо Байдена Джеймс, его жена и дети, а также вдова покойного старшего сына президента.