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Комитет Конгресса США: семья Байденов получила миллионы долларов от иностранных источников

Весь мир
Комитет Конгресса США: семья Байденов получила миллионы долларов от иностранных источников

Вашингтон, 11 мая. Семья Байденов незаконно получила миллионы долларов от представителей зарубежных компаний. Об этом сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

«Банковские записи показывают, что семья Байденов, их деловые партнеры и фирмы получили более 10 миллионов долларов от иностранных государств и компаний. Часть этих средств поступила от китайской фирмы на счет предприятия, принадлежащего Хантеру Байдену», — сообщил конгрессмен в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным результатам расследования коррупционных связей главы Белого дома.
Комитет Конгресса США: семья Байденов получила миллионы долларов от иностранных источников

По его словам, за короткое время китайская сторона создала в США несколько подставных фирм, которые использовались для перевода денежных средств на счета семьи Байденов. Комитет установил, что помимо сына действующего президента в схеме участвовала его бывшая жена Кэтлин Бюль, его нынешняя супруга Мелисса Коэн, брат Джо Байдена Джеймс, его жена и дети, а также вдова покойного старшего сына президента.

Среди государств, из которых родственники президента США получали деньги, Комер назвал Китай, Мексику, Румынию, Украину и Россию. По версии следователей, в обмен на денежные переводы Джо Байден, который на тот момент занимал должность вице-президента Соединенных Штатов в администрации Обамы, оказывал услуги по продвижению принятия тех или иных политических решений.

Комитет Конгресса США: семья Байденов получила миллионы долларов от иностранных источников

Помимо коррупционных схем семьи президента, комитет по надзору выявил ряд фактов, свидетельствующих о попытках федеральных агентств скрыть информацию, способную пролить свет на нарушения закона со стороны Джо Байдена. В частности, для дачи объяснений в конгресс был вызван директор ФБР Кристофер Рэй.

Информация, подтверждающая факты коррупции и отмывания денег семьей и ближайшим окружением Джо Байдена, стала широко известна после опубликования материалов, содержавшихся на ноутбуке, который Хантер Байден оставил в ремонтной мастерской.

Спецслужбы и Министерство юстиции США провели специальную операцию по сокрытию и дискредитации результатов расследования. Об этом стало известно после выхода так называемых «файлов Twitter», которые детально описывают усилия администрации по противодействию распространения информации, которая могла повлиять на популярность Байдена.
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