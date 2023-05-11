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Зеленский ждет визита президента Бразилии Лулы да Силвы на Украину

Политика
Зеленский ждет визита президента Бразилии Лулы да Силвы на Украину

Киев ждет визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и желает провести саммит «Украина -Латинская Америка». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава украинского государства сообщил, что провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом. С ним они затронули тему проведения саммита «Украина-Латинская Америка»

«Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину», — написал Зеленский в соцсетях.

Президент обсудил с бразильским посланником конфликт на Украине. Зеленский подчеркнул, что его «формула мира» является «единственным планом» завершения боевых действий.

Ранее Зеленский пообещал превратить Украину в центр концентрации европейских ценностей. Он добавил, что Киев покажет максимум того, на что способна Европа.
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