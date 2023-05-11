Зеленский ждет визита президента Бразилии Лулы да Силвы на Украину

Киев ждет визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и желает провести саммит «Украина -Латинская Америка». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Глава украинского государства сообщил, что провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом. С ним они затронули тему проведения саммита «Украина-Латинская Америка»
«Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину», — написал Зеленский в соцсетях.
Президент обсудил с бразильским посланником конфликт на Украине. Зеленский подчеркнул, что его «формула мира» является «единственным планом» завершения боевых действий.
Ранее Зеленский пообещал превратить Украину в центр концентрации европейских ценностей. Он добавил, что Киев покажет максимум того, на что способна Европа.