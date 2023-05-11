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Правоохранительные органы Кении ликвидировали три нелегальных золотодобывающих предприятия

Весь мир
Правоохранительные органы Кении ликвидировали три нелегальных золотодобывающих предприятия

Найроби, 11 мая. Полиция Кении закрыла три незаконные шахты по добыче золота в населенном пункте Сакаджигуифара.

Власти республики объяснили, что работа на этих месторождениях наносит вред окружающей среде и опасна для жизни людей. Кроме того, их закрытие является важным шагом в борьбе с разграблением природных ресурсов страны.

Во время операции правоохранители арестовали шестерых нелегально работающих добытчиков. У них изъяли большое количество оборудования — экскаваторы, генераторы и мотопомпы.

Незаконная добыча полезных ископаемых — одна из основных проблем на Черном континенте. Ранее шесть человек погибли в результате обрушения закрытой алмазной шахты в Касаи, центральной провинции Демократической Республики Конго. Копатели проникали на участок по ночам и работали при помощи самодельных инструментов.

Кроме того, более десяти уроженцев Чада и Судана скончались при обрушении золотого рудника в районе центральноафриканского города Батангафо. Они работали глубоко под землей, когда вход завалило камнями.
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