В Минобороны заявили о неспособности американского ЗРК Patriot сбивать российские «Кинжалы»

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не способен перехватывать российские ракеты «Кинжал», так как не может сбивать цели на такой скорости. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в Министерстве обороны РФ.
Скорость полета комплекса «Кинжал» намного выше, чем у предоставленных Украине ЗРК, на финальном участке полета гиперзвуковая ракета выполняет маневр и почти вертикально заходит на цель, что делает ее перехват невозможным.
Ранее летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал новость о перехвате «Кинжала» попыткой искусственно занизить возможности российских военных технологий в средствах массовой информации.