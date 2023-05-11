Экономист Климанов об интуиции Уоррена Баффета и ожидании мирового экономического кризиса

Может ли сказаться на мировой и национальных экономиках кризис, который, возможно, сейчас и предчувствует американский миллиардер? И в первую очередь, на России? Владимир Климанов полагает, что мировые экономические кризисы случаются с определенной цикличностью постоянно и, возможно, один из них идет прямо сейчас.