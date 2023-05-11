Экономист Климанов об интуиции Уоррена Баффета и ожидании мирового экономического кризиса

Американское издание Newsweek обратило внимание, что миллиардер Уоррен Баффет за первый квартал 2023 года продал акции на 13 млрд долларов. Теперь инвесторы всерьез обеспокоены состоянием американской экономики из-за того, что верят чутью Баффета, а он предпочитает высвободить деньги. Чего стоит опасаться, если Баффет прав, объяснил ФАН заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов.
«Новейшая история показывает, что Уоррен Баффет очень часто оказывается прав, хотя его решения в текущем моменте иногда вызывают удивление или сомнения. Но сам его жизненный опыт и возможность маневрирования финансовыми активами с огромными позитивными выводами позволяет сделать умозаключение, что способность предчувствия в финансово-экономической сфере у данного биржевого игрока, как ни у кого другого, развита более всего. Поэтому если он совершает какие-то действия на финансовых рынках, то, скорее всего, чувствует перспективы именно в этом направлении. Если он избавляется сейчас от акций, то он в предчувствии мирового кризиса или, по крайней мере, кризиса, локально затрагивающего те сферы экономики, где он продает акции компаний», — считает экономист.
Правда, уточняет он, господину Баффету уже достаточно много лет, 92, и у него жизненные принципы каким-то образом могли скорректироваться. Но в целом, сказанное об этом финансисте было справедливо довольно долгое время.
Может ли сказаться на мировой и национальных экономиках кризис, который, возможно, сейчас и предчувствует американский миллиардер? И в первую очередь, на России? Владимир Климанов полагает, что мировые экономические кризисы случаются с определенной цикличностью постоянно и, возможно, один из них идет прямо сейчас.
«Надо сказать, что многие эксперты давно находятся в ожидании нового мирового кризиса, новый цикл которого должен был прийтись на начало 2020-х годов. Но когда именно и в каком масштабе данный кризис наступил (или только наступает), мы, конечно, сможем сказать только задним числом — когда уже будут заметны его конкретные проявления. То есть, в целом, мы понимаем, что цикличность развития мировой экономики должна подойти к началу достаточно тяжелых времен в ближайшее время, но тем не менее сказать, когда именно и при каких обстоятельствах наступит этот кризис, и что именно послужит ему толчком, триггером, сказать невозможно», — подытожил Владимир Климанов.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. НГ.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что некоторые государства столкнутся с такими экономическими потрясениями, с таким разрушением финансового порядка, с какими ни американцы, ни европейцы (страны «золотого миллиарда») ранее не сталкивались.