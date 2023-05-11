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Писатель Каролинский рассказал о ведущейся против России информационной войне

Общество
Писатель Каролинский рассказал о ведущейся против России информационной войне

Гарри Каролинский - популярный писатель русского зарубежья, в свою бытность журналистом бравший интервью у маршала Жукова, Юрия Гагарина и Сергея Лемешева. Он рассказал о политической обстановке в США и о том, как ведется информационная война против России.

В конце апреля президент России Владимир Путин дал Гарри Каролинскому российское гражданство. Писатель назвал получение гражданства своей Родины очень важным и трогательным событием, передают «Ветеранские вести». Теперь, по его словам, приезжая в Россию, он не будет чувствовать себя гостем, а полноправным гражданином.

Рассказывая о современной журналистике в Америке, Каролинский вспомнил времена «холодной войны», когда советские СМИ врали о жизни на Западе, а правду можно было узнать только слушая радиопередачи «Голоса Америки»✱ или ВВС. Но писатель заявил, что такой лжи, которая царит сегодня в американской прессе, не было даже в те времена. Писатель с негодованием отметил, что стоило бы отобрать журналистские удостоверения у большинства американских корреспондентов, которые выливают на страницы изданий потоки лжи о России. Он с сожалением констатировал, что если раньше можно было найти издания с разными взглядами на ту или иную ситуацию, то сейчас пресса и телевидение поют под дудку правящей верхушки.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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