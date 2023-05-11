Писатель Каролинский рассказал о ведущейся против России информационной войне

Рассказывая о современной журналистике в Америке, Каролинский вспомнил времена «холодной войны», когда советские СМИ врали о жизни на Западе, а правду можно было узнать только слушая радиопередачи «Голоса Америки»✱ или ВВС. Но писатель заявил, что такой лжи, которая царит сегодня в американской прессе, не было даже в те времена. Писатель с негодованием отметил, что стоило бы отобрать журналистские удостоверения у большинства американских корреспондентов, которые выливают на страницы изданий потоки лжи о России. Он с сожалением констатировал, что если раньше можно было найти издания с разными взглядами на ту или иную ситуацию, то сейчас пресса и телевидение поют под дудку правящей верхушки.