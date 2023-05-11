Депутат Госдумы Василий Власов поддержал внесение актера Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в перечень террористов и экстремистов актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ).
Такое решение абсолютно логично на фоне заявлений артиста о его готовности, в случае необходимости, принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Василий Власов.
«Абсолютно правильно. Если человек открыто заявляет о том, что он готов поехать и воевать на стороне Украины с оружием в руках, это террорист. Если ты готов воевать на стороне террористов, значит ты террорист. Со включением в перечень все абсолютно правильно», — прокомментировал парламентарий.
Василий Власов также отметил, что, на его взгляд, Артура Смольянинова✱ едва ли можно считать крупным артистом.
«Говорить, что это серьезный актер и звезда телевидения, я бы не стал. Да, он снимался в фильме “9 рота”, но делать из него звезду, популярного человека, которого узнают на улицах, я бы не стал», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он предположил, почему Артур Смольянинов, покинув РФ, начал выступать со скандальными заявлениями.
«Мне кажется, своими высказываниями он сейчас пытается словить популярность, чтобы ему какую-нибудь премию дли, еще чем-нибудь наградили. Повторюсь, я бы не сказал, что это какой-то великий актер. К его высказываниям публичным людям можно только с долей юмора, потому что со стороны он выглядит, как человек. Который всеми уже давно забыт и пытается на теме противостояния России пытается заработать какие-то очки. Сказал — будешь отвечать по законам России. Все, что связано с терроризмом и экстремизмом у нас карается серьезными сроками», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов оценил включение Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов. По мнению парламентария, этот человек уже не артист, а просто «беглый трус».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами